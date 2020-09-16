Женщина показала вред солнца с помощью простого сравнения

Пользовательница Reddit опубликовала фотографию, с помощью которой наглядно показала вред от чрезмерного пребывания на солнце. Чтобы продемонстрировать, как ультрафиолет влияет на кожу, она сравнила, как выглядят ее кисть и ее ступня.

«Негативное влияние солнца на кожу на примере моей руки и ноги», — подписала она простое сравнение. В комментариях к ее посту пользователи усомнились в достоверности снимка. «А это точно не женщина постарше рядом с женщиной помладше?» — засомневался tristian696969.

Однако многие заверили, что кожа на их руках действительно отличается от кожи на остальном теле. Юзер с ником wigg1es рассказал, что последние 15 лет из своих 35 каждый день по восемь часов работал на открытом воздухе, поэтому его руки покрылась такими же морщинами. Некоторые пользователи отметили, что солнце — это не единственная причина «старения» кожи. О таком же эффекте сообщили люди, которые занимались огородом и работали поварами.

Комментаторы на Reddit также призвали людей, которые проводят много времени на солнце, помнить о риске меланомы и всегда использовать солнцезащитный крем.

В июне британская журналистка и телеведущая Ульрика Йонссон (Ulrika Jonsson) рассказала о своей зависимости от загара. Женщина заверила, что знает о вреде частого нахождения под ультрафиолетовыми лучами, однако считает солнце своим наркотиком и готова умереть из-за него.