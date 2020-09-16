Определены главные навыки для достижения успеха

Сохранять конкурентоспособность и добиваться успеха, по мнению сотрудников и работодателей, помогают навыки работы в команде, стратегическое мышление и эмоциональный интеллект. Соответствующее исследование, которое имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру», провела рекрутинговая компания Hays.

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Около 67 процентов респондентов считают корпоративное обучение в своей компании недостаточно эффективным. Hays попросила сотрудников определить главные навыки, которые необходимо развивать в рамках обучения. В приоритете оказались стратегическое мышление (62 процента), навыки убеждения (57 процентов) и работы с людьми, в том числе в команде (47 процентов).

Для работодателей актуальнее всего оказалось умение работать в команде (78 процентов), стратегическое мышление (70 процентов), эмоциональный интеллект (70 процентов) и умение расставлять приоритеты (66 процентов). Около 79 процентов считают, что сотрудников нужно мотивировать постоянно обучаться, но тратить много ресурсов на это работодатели не готовы — в 44 процентах компаний на него выделяют до 10 процентов HR-бюджета.

Самыми эффективными форматами корпоративного обучения сотрудники назвали участие в проектах, наставничество и обучение на деловых играх и кейсах. В исследовании приняли участие 5153 респондента, в том числе из международных компаний.

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