Россиян не стали массово выманивать в офисы

Работодатели не стали массово выманивать сотрудников в офисы: многие продолжают работать удаленно, такой режим был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, которое есть в распоряжении ТАСС. На обычный режим вернулись только 35 процентов сотрудников.

Агентство также указывает, что в каждой десятой компании утверждают, что еще не начали возвращение в офисы, но планируют это сделать, 7 процентов отложили офисный формат работы на неопределенный срок. В тех компаниях, что уже начали процесс возвращения работников в офис, 26 процентов говорят, что в обычном режиме работают до четверти сотрудников. Опрос проводился среди более чем 100 компаний-работодателей с 8 по 15 сентября 2020 года.

По данным опроса Роструда, каждый десятый россиянин хотел бы работать из дома. При этом, называя минусы удаленного режима, граждане жаловались на родственников, невозможность нормально организовать рабочий процесс и плохую коммуникацию с коллегами.