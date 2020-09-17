Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Созданную для проведения молебна и инвентаризации комиссию Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви и лишенным сана священником Сергием (Романовым). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя епархии Анжелу Тамбову в четверг, 17 сентября.

Представители РПЦ намерены обратиться в правоохранительные органы, добавила собеседница агентства. В пресс-службе епархии уточнили, что комиссии преградили путь «неизвестные мужчины, представившиеся прихожанами». Они объявили представителям РПЦ, что в монастыре якобы идет богослужение, однако, по словам председателя комиссии игумена Иеронима (Миронова), другие машины на территорию монастыря они пропускали.

В разговоре с изданием Znak иерей Виктор Явич заявил, что Сергий не пустит никого из епархии на территорию монастыря до тех пор, пока ему не вернут сан. По его словам, такое условие Сергий выдвинул ему по телефону.

Церковный суд принял решение об отлучении Сергия от церкви 10 сентября. Заседание по вопросу отлучения Сергия от церкви переносили на среду, 9 сентября — он не явился на слушание, сославшись на недомогание, «вызванное продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью» по поводу мартовского решения Екатеринбургской епархии ввести ограничения в храмах из-за коронавируса.