В ресторане на Андреевском спуске в центре Киева прогремел взрыв, сообщает издание «НВ».
Известно о двоих пострадавших. По предварительным данным, в ресторане «Канапа» взорвалось газовое оборудование. Вспыхнул небольшой пожар, который быстро ликвидировали.
На месте происшествия работают взрывотехники, спасатели, сотрудники правоохранительных органов.
В октябре прошлого года сообщалось, что в центре Киева посетители бара взорвали гранату и погибли. Двое мужчин сидели на ступеньках бара. Один из них достал гранату, привезенную из зоны силовой операции в Донбассе. Боеприпас взорвался из-за неосторожного обращения. Проходившая мимо женщина получила ранения.