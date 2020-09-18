В Москве двух педофилов посадили за серию изнасилований

В Москве двух педофилов посадили на длительные сроки за серию изнасилований. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Приговор вынесен Дмитрию Бурнаеву и Сергею Найденову. Они признаны виновными по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Суд приговорил Бурнаева к 13,5 года, Найденова — к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что мужчины орудовали с 2005 по 2018 год в Юго-Западном и Юго-Восточном округах. Они знакомились с малолетними и несовершеннолетними детьми, выстраивали с ними доверительные отношения, пользуясь их эмоциональной незрелостью, а затем насиловали. Установлена причастность педофилов к шести эпизодам преступной деятельности.

Бурнаев и Найденов признали вину и дали показания по обстоятельствам преступлений. По заключению судебных экспертиз они признаны вменяемыми.

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