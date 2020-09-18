Россияне пожаловались на отсутствие ртутных термометров в аптеках

Жители Москвы, Воронежской и Нижегородской областей пожаловались на отсутствие ртутных термометров в аптеках. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

«В аптеке спросила: "Запретили что ли?" Говорят, нет, просто, видимо, не хватает. Говорят, появлялись на короткое время и потом опять пропали. И мне свекровь жаловалась, что несколько месяцев не может купить», — рассказала собеседница журналистов из Москвы.

По данным издания, похожая картина наблюдается в Нижнем Новгороде и Воронеже: ртутных термометров практически нигде нет, а «взамен предлагают купить электронные, уточняя, что стоят они в районе 500 рублей».

В июне сообщалось, что россияне с аутоиммунными ревматическими заболеваниями, такими как волчанка, артроз и артрит, три месяца не могут купить необходимое лекарство гидроксихлорохин («Плаквенил», «Иммард»), потому что его используют в терапии при коронавирусе. В результате без жизненно необходимого препарата остались более 150 тысяч человек.