Российским регионам указали на необходимость «давно открыть все кинотеатры»

Кинотеатры в России должны были открыться давно и во всех регионах. Об этом «Газете.Ru» заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

По его словам, Ассоциация попросила проверить правоохранительные органы, как регионы соблюдают закон в части выхода из режима ограничений в связи с пандемией коронавируса. В частности, было направлено обращение в прокуратуру Ставропольского края.

«Уже давно надо было все кинотеатры открыть, потому что никакого научного обоснования, что именно кинотеатры являются источниками распространения вирусов, нет. Даже если посмотреть на решение федерального Роспотребнадзора, который снял все ограничения по рассадке зрителей в театрах, то, наверное, Роспотребнадзор что-то знает», — указал Березин.

Он также отметил, что вероятность заражения в кинотеатре существенно ниже, чем в общественном транспорте. «Кинотеатры — это большие помещения со специализированной вентиляцией, с перерывами между сеансами, с обязательством проводить дезинфекцию между показами. Я не думаю, что у нас троллейбусы и автобусы дезинфицируются каждые 1,5-2 часа», — добавил эксперт.

По мнению Березина, причина промедления властей в некоторых регионах в вопросе открытия кинотеатров состоит из двух факторов. «Один фактор, может быть, удивителен, что многие вообще забыли, что они закрыли кинотеатры», — отметил он. Второй причиной, по словам эксперта, может быть «способность принимать решения и определенную ответственность».

«Как бы чего не случилось где-то. Это боязнь. В Нижегородской области, например, губернатор принял решение и открыл кинотеатры на втором этапе снятия ограничений. В Москве кинотеатры открыли 1 августа, а в Санкт-Петербурге только-только открыли 12 сентября. Хотя, я не думаю, что ситуация в Санкт-Петербурге летом была значительно хуже, чем в Москве», — заключил Березин.