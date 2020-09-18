Странные развлечения туристов в Адлере попали на видео

Странный конкурс с участием туристов на пляже Адлера попал на видео и рассмешил пользователей сети. Кадры размещены в паблике @krasnodar_kray в Instagram.

На кадрах видно, как ведущий выстраивает в ряд восемь девушек в купальниках, а затем участники-мужчины «паровозиком» ползут у них между ног. «Зажимай, зажимай, пошел, пошел, ту-ту», — кричит сотрудник пляжа.

Пользователи в комментариях сравнили конкурс с «дебильными свадебными». «Мой бы после такого со мной развелся», «Дурдом на берегу», «Как море? Восемь женщин, и у всех побывал между ног», — писали они. Некоторые отметили, что поучаствовали бы в подобном развлечении, если бы им предложили: «Лучше, чем тюленем на пляже лежать».

Ранее в сети появилось видео с другим конкурсом на том же адлерском пляже «Барракуда»: участники получили задание закопать своих жен в гальку с головой. Кадры возмутили пользователей сети, посчитавших развлечение опасным для жизни и здоровья участников.