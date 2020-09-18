Школьники устроили погром в подмосковном парке и попали на видео

@breakingmash / Telegram

В подмосковном городе Люберцы пожаловались на школьников, которые периодически устраивают погромы в Томилинском парке. Один из эпизодов попал на видео, сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как один из мальчиков сломал и выбросил на траву декоративный улей, являющейся частью композиции. Это уже не первый случай повреждения конструкции.

Также школьники испортили фигуру Маши из мультфильма «Маша и Медведь», пять раз за все лето выкололи глаза фигуре Медведя и повредили четыре дерева.

Площадка, на которой стояли скульптуры, была даже не игровой, а просто декоративной. Обшивку домика, который тоже является частью композиции, восстанавливали уже больше 10 раз. Родители хулиганов, как пишет канал, ответили молчанием.

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