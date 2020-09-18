Москва и Пекин договорились о сотрудничестве в сфере инноваций

«Московской инновационный кластер» начнет сотрудничество с научным парком «Чжунгуаньцунь» в сфере инноваций, исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий. Соответствующее соглашение Москва подписала с Пекином в пятницу, 18 сентября, передает «Интерфакс».

«Все больше предприятий входит в кластер. Это очень важно, и значит, что он очень востребован», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин после подписания договора во время заседания наблюдательного совета московского фонда.

Сотрудничество между российской и китайской стороной будет состоять в развитии цифровых платформ как площадок между инновационными компаниями двух стран, обмене опытом касательно технологий, привлечения инвестиций и повышения эффективности бизнес-проектов, организации конференций и других мероприятий.

Учрежденный правительством Москвы «Московский инновационный кластер» предназначен для развития инновационных технологий и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Наука». Всего на него планируется направить более 625 миллиардов рублей. Нацпроект, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.