Россиянин выдал разбавленный метанол за хороший алкоголь и убил семерых

Житель Омской области Павел Бражников получил тюремный срок за продажу разбавленного технического спирта под видом хорошего алкоголя, в результате чего отравление метанолом получили 13 человек, семеро из которых умерли. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает следственное управление СК России по региону.

Судом было установлено, что Бражников, который ранее уже был судим за кражи, купил у знакомого в Омске пятилитровую канистру с техническим спиртом и, разбавив его водой в пропорции один к двум продавал односельчанам по цене 100 рублей за 0,5 литра.

«После употребления суррогата алкоголя от острого отравления метанолом в период с 25 по 28 января 2020 года скончались 7 граждан в возрасте от 25 до 73 лет, шести местным жителям, употребившим суррогат, был причинен вред здоровью различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Обвиняемый частично признал вину, указав, что не знал о токсичном действии продаваемого спирта. В итоге Бражников получил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В июне сообщалось, что трое жителей американского штата Нью-Мексико скончались после употребления антисептика в качестве напитка. Еще четыре человека серьезно пострадали. Так, один из выпивших антибактериальное средство ослеп, а трое оказались в критическом состоянии.