При госкомиссии по Арктике создадут научный совет

Научный арктический совет создадут при государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

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По информации агентства, эту идею поддержали все участники совещания госкомиссии, в частности — представители вузов и научных организаций.

«Есть учебные заведения, которые должны подготовить для Арктики специалистов. Мы решаем задачу, поставленную президентом Российской Федерации, по увеличению грузоперевозок по Северному морскому пути. Это требует развития связи, ледокольной группировки, более подробного изучения ледовой обстановки. Все эти вопросы надо решать», — заявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ранее полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло предложил создать институт Арктики в рамках Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Он отметил, что СО РАН имеет все необходимое для создания такого института и заинтересовано в его развитии. Председатель СО РАН Валентин Пармон, в свою очередь, заявил об имеющихся в структуре организации специалистах по мерзлотоведению, которые, однако, работают в Тюмени и Якутии.