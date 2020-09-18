Мужчина попытался достать упавшие в воду очки и едва не остался без руки

Житель английского графства Чешир попытался достать упавшие в канал очки и наткнулся на огромную щуку, которая искусала его руку. Об этом сообщает Daily Star.

В понедельник, 7 сентября, 55-летний Стив Лайтфут плыл на своей лодке по каналу в городе Максфилд и уронил в воду солнцезащитные очки. Мужчина опустил руку, чтобы достать их, и почувствовал резкую боль. «Я достал руку, и она была в крови. Я понял, что меня укусила щука, завернул руку в куртку и поехал в больницу. Я едва не остался без руки», — рассказал Лайтфут.

Врачи признались, что никогда не видели подобных ранений. Они сделали пациенту прививку от столбняка, прописали антибиотики и попросили приезжать на регулярные перевязки. Сейчас здоровью и жизни Лайтфута ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что старшеклассник из американского штата Миннесота поймал в озере огромную щуку. Длина рыбы достигала 104 сантиметров, обхват — 46 сантиметров. Юноша утверждает, что ему потребовалось около десяти минут, чтобы вытащить щуку из воды. Вместе с ним в лодке был знакомый, который помог ему сачком.