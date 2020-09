Умер американский специалист по истории России и сторонник взглядов Путина

В США умер американский историк, специалист по России и СССР Стивен Коэн. Как сообщает The New York Times, он скончался в возрасте 81 года от рака легких. По словам супруги, писатель умер в своем доме на Манхэттене 18 сентября.

Многие коллеги обвиняли Коэна в защите и поддержке президента России Владимира Путина. Профессор же отвечал, что не «защищает» российского лидера, а лишь «имеет те же взгляды», что и глава государства. «Я защищаю эти взгляды, а не Путина», — подчеркивал специалист.

Советолог сдружился с последним лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым. В 1989 году американец был приглашен на празднование Первомая на Красной площади. Вместе с руководством СССР он смотрел парад у мавзолея Владимира Ленина. Впоследствии Коэн был сторонником Горбачева.

Он также придерживался иной точки зрения на формирование Советского Союза, чем многие коллеги в научной среде. По мнению Коэна, первые шаги большевиков были правильными, содержали в себе демократические и социалистические основы, но были испорчены и видоизменены из-за Гражданской войны, враждебности иностранных государств и пагубных действий Иосифа Сталина.

Коэн преподавал курсы по России в Принстонском университете и Университете Нью-Йорка, свободно говорил на русском языке и регулярно посещал Россию. За время своих визитов в страну он подружился как с оппозицией, так и представителями властей, в том числе с чиновниками Коммунистической партии. Он также публиковал книги и статьи в изданиях The Nation и The New York Times.