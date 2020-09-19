Бастующие украинские шахтеры уже 17 дней провели под землей

156 украинских шахтеров уже 17 дней отказываются выходить на поверхность. Об этом в своем Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, здоровье бастующих «стремительно ухудшается». Также, рассказал Волынец, в поддержку горняков вышла группа кривбасских шахтеров и их жены. Они провели пикетирование Верховной Рады и сейчас находятся возле Офиса президента.

Ранее шахтеры записали обращение к депутатам Европарламента с просьбой защитить их гражданские, трудовые права, защитить семьи протестующих от преследования.

Шахтеры из Днепропетровской области начали забастовку 3 сентября. Они требуют повысить заработную плату и улучшить условия труда. В стачке участвуют работники шахт «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская», входящих в Криворожский железорудный комбинат.