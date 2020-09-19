Анонсирована большая встреча Путина с российскими сенаторами

Президент России Владимир Путин проведет большую встречу с полным составом Совета Федерации. Мероприятие анонсировал глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости.

По его словам, встреча пройдет в Кремле в среду, 23 сентября. «Я в Совете Федерации шесть лет, за все это время не припомню такой формат встречи сенаторов с главой государства», — отметил Тимченко.

Что именно будет обсуждаться в ходе мероприятия, пока точно неизвестно, однако могут быть затронуты такие темы, как внесенные в Конституцию изменения и наделение верхней палаты парламента новыми полномочиями, считает глава комитета.

Он также напомнил, что в этот же день откроется осенняя сессия Совфеда. Как ожидается, первое пленарное заседание может пройти с 9 до 11 часов утра.

В начале августа стало известно, что Министерство финансов России предложило в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совфеда на 1,9 миллиарда рублей. При этом в верхней палате парламента в ответ заявили, что не располагают лишними средствами.