Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.

В документе указано, что въезд в Россию через воздушные пункты пропуска с 20 сентября разрешен для граждан указанных государств и тех, кто имеет там вид на жительство. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.

Полеты будут выполняться раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск) возобновится 21 сентября, а с Южной Кореей (Сеул) — 27 сентября.

3 сентября Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Пассажирские перевозки в вышеуказанные государства осуществляются несколько раз в неделю.