Тренер Макгрегора захотел боя с Новым Хабибом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис, который также являлся тренером ирландца Конора Макгрегора по борьбе, захотел поединка против шведа Хамзата Чимаева. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Дэнис готов на бой против Нового Хабиба — так стали называть Чимаева после впечатляющего дебюта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), где швед провел два победных поединка за десять дней. «Чей-то ноль в графе "поражения" надо убрать», — написал американец после очередной победы Чимаева в UFC.

Ранее 20 сентября Чимаев одержал победу над Джеральдом Миршертом на турнире UFC Fight Night 178. Швед чеченского происхождения нокаутировал оппонента за 17 секунд. При этом Чимаев добыл третью победу в рамках промоушена в рекордно короткие сроки — за 66 дней.

Дэнис известен по выступлениям в Bellator. На его счету две победы в двух поединках. До перехода в MMA американец успешно выступал на турнирах по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу. Чимаев имеет в своем активе девять побед при отсутствии поражений.

Дэнис присутствовал на поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Макгрегором в Лас-Вегасе осенью 2018-го. Он также участвовал в потасовке, разгоревшейся после победы российского бойца.