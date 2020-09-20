Девушка-боец UFC разбила лицо сопернице и узнала о ее скорой свадьбе

Австралийская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джессика Роуз-Кларк прокомментировала свою победу над американкой Сарой Алпар на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Отрывок из пресс-конференции опубликован в Twitter-аккаунте MMA Fighting.

32-летняя Роуз-Кларк одержала победу техническим нокаутом и неоднократно наносила удары по голове соперницы. Австралийка подчеркнула, что в определенный момент схватки решила прекратить разбивать лицо оппонентке и попыталась провести болевой прием. Однако Алпар не сдавалась.

Уже в ходе пресс-конференции Роуз-Кларк узнала от одного из репортеров, что в скором времени Алпар выходит замуж. «У нее свадьба через три недели? Черт возьми, зачем ты мне это сказал», — воскликнула австралийка.

Также в рамках турнира UFC очередной победы добился шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Известный по прозвищу Новый Хабиб нокаутировал оппонента за 17 секунд и установил рекорд организации.