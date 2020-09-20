В белорусской оппозиции анонсировали чистки в дипломатическом корпусе

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко анонсировал увольнение властями 30 дипломатов в ближайшие дни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Белоруссии при Европейском союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах. Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Белоруссии дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО», — утверждает Латушко.

Оппозиционер назвал происходящее чистками дипкорпуса и развалом дипломатической службы, наступившим после «фиаско» внешней политики. Причина увольнений заключается в том, что сотрудники выражали в социальных сетях несогласие с фальсификацией президентских выборов и насилием против демонстрантов, утверждает Латушко. Сам оппозиционер несколько лет был послом Белоруссии во Франции.

Ранее президент Александр Лукашенко уволил послов в Испании Павла Пустового и в Словакии Игоря Лещеню. Пустовой призывал пересчитать голоса на президентских выборах, Лещеня поддержал акции протеста.

Выборы президента состоялись в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются шестую неделю. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств.

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