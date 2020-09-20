Песков заявил о гарантии невмешательства России в дела Белоруссии

Уровень доверия между Россией и Белоруссией гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС в воскресенье, 20 сентября.

Представитель Кремля напомнил, что Москва и Минск — ближайшие союзники, и это дает президентам двух стран откровенно обмениваться мнениями по актуальным вопросам. «Кроме того, мы знаем инициативу президента [Белоруссии Александра] Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась, и эта инициатива также была поддержана президентом [России Владимиром] Путиным», — добавил Песков.

О поддержке Путиным проведения конституционной реформы в Белоруссии сообщалось 14 сентября. Тогда российский лидер назвал инициативу Лукашенко логичной и своевременной. Он также выразил мнение, что белорусы должны самостоятельно, «без подсказок извне» разобраться в сложившейся ситуации в стране.

В августе Лукашенко допустил проведение новых выборов в стране, но только после того, как появится новая конституция.

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году из Конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.