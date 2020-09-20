Британскую авиацию и флот заподозрили в поиске слабых мест российской обороны

Военные самолеты и корабли Великобритании увеличили интенсивность патрулирования границ России, чтобы выявить слабости российской обороны. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.

В районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова было замечено 28 самолетов Королевских ВВС Великобритании, в том числе самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Отмечается, что вблизи Мурманска авиация была обнаружена впервые. Заподозрить Великобританию в сборе информации позволило то, что воздушная операция совпала с международной морской операцией за Северным полярным кругом, возглавляемой британским флотом.

Источник издания в разведывательных службах подтвердил, что полученные во время таких миссий сведения в Минобороны будут применять для поиска слабых сторон обороны противника и их использования в дальнейшем.