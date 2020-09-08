НАТО проведет операцию на Крайнем Севере

Военно-морские силы некоторых стран НАТО проведут операцию на Крайнем Севере. Об этом сообщает ВМС Великобритании, передает РИА Новости.

В морской операции примут участие Великобритания, США, Дания и Норвегия. В частности, будут задействованы британские фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС, американский эсминец USS Ross, а также норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета. Руководить действиями будут военные Великобритании.

Отмечается, что целью операции является демонстрация приверженности свободе навигации в регионе. Как отметили в британском флоте, она также поможет повысить готовность войск к действиям на Крайнем Севере, а также повысить устойчивость в регионе, который имеет для интересов Великобритании «жизненно важное значение».

В июле глава Пентагона Марк Эспер призвал партнеров по НАТО повысить боеспособность альянса для сдерживания России. Он назвал страну «мировым нарушителем спокойствия» из-за присоединения Крыма и участия в военных операциях в Сирии и Ливии.