В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Мэр Иркутска Руслан Болотов объявил о вводе режима повышенной готовности на территории города. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Иркутска.

Решение было принято после землетрясения, эпицентр которого располагался в 84 километрах от города. «Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. Два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутска "Безопасный город" осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий», — добавили в администрации.

Подземные толчки были зафиксированы в 02:04 22 сентября по местному времени (21:04 21 сентября по московскому). Очаг залегал на глубине два километра. Интенсивность в эпицентре землетрясения — в рабочем поселке Култук в Слюдянском районе Иркутской области — достигала 8 баллов. По данным МЧС, магнитуда землетрясения составила 5,9 балла, ему присвоен класс 14,7. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.