Путин наградил врачей за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин наградил врачей за борьбу с эпидемией коронавируса и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на едином портале правовой информации.

Так, президент наградил Орденом Пирогова семь врачей, а еще девять медиков были удостоены медали Луки Крымского. Также Путин присвоил звание заслуженного врача России Яне Орловой — заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в России в середине июня. Первыми награждаются граждане, которые проявили самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций или военных действий. Медалью Луки Крымского награждаются медики и фармацевты за высокий профессионализм и квалифицированное оказание врачебной помощи.