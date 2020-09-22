Мебельные компании попытались вернуть диваны в дома россиян

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) обратилась в МЧС с просьбой отменить запрет на размещение мебельных магазинов в жилых домах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По мнению некоторых экспертов, подобные меры были приняты, чтобы снизить горючую нагрузку и сделать многоквартирные дома безопаснее. Однако в адресованном министерству письме владельцы предприятий отметили, что диваны и другая мебель не являются пожароопасными. «Обычно в магазинах находятся выставочные образцы и не происходит складирования большого объема продукции, а мебели в пересчете на занимаемую площадь не больше, чем в обычной квартире», — заявил президент АМДПР Александр Шестаков.

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Мебельщики пытаются вернуть им право на размещение магазинов, так как обеспокоены последствиями запрета. По их подсчетам, в России функционируют почти 62 тысячи мебельных магазинов и салонов. Из них 17 процентов может закрыться из-за запрета, что приведет к падению рынка на 20 процентов. В ассоциации также рассказали, что для российского мебельного рынка розничная торговля — наиболее выгодный способ реализации. «Что касается небольших городов, то там в принципе не существует мебельных центров, а точки на первых или цокольных этажах жилых домов — единственная возможность экспонировать мебель», — рассказал Шестаков.

Несмотря на запрет, на данный момент мебельные точки продолжают работать в прежнем режиме. В МЧС пока не ответили на заявление ассоциации. Ведомство также отказалось дать комментарии журналистам по поводу сложившейся ситуации.

Запрет на продажу мебели вступил в силу в августе 2020 года. Помимо мебельных салонов, он коснулся магазинов бытовой химии, строительных материалов и автозапчастей. Мера была принята с целью повышения уровня пожарной безопасности. МЧС также обязал установить в мусоропроводах жилых домов противопожарные перегородки.

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