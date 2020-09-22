Избившие россиянина палкой, шваброй и уздой полицейские стали фигурантами дела

Сотрудники полиции в Венгеровском районе Новосибирской области стали фигурантами уголовного дела за превышение должностных полномочий. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщается на сайте регионального управления следственного комитета России.

По версии следствия, полицейские применили насилие и оружие в отношении четырех местных жителей.

Один из пострадавших рассказал, что пьяные сотрудники правоохранительных органов ворвались к нему домой в поисках некоего Мыльникова, а не найдя его — запихнули россиянина в багажник, вывезли в лес и избили. «Били всем подряд, били палкой, шваброй, уздой», — рассказал пострадавший. По его словам, кроме него в лесу были еще 3-4 избитых.

Уголовное дело было возбуждено после доследственной проверки по материалам в СМИ.