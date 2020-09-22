Российский регион нарастил объем экспорта

Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Оренбургской области с января по август 2020 года поставили за рубеж продукцию на 91,8 миллиона долларов, что на 24,6 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Около 40 процентов экспорта продукции АПК из Оренбуржья приходится на подсолнечное масло и жмыхи, более 25 процентов — на корма для животных, семена, материалы растительного происхождения, около 21 процента — пшеница, ячмень, рожь и другие злаки. Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ангола и Гонконг (КНР) являются основными направлениями поставок.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.