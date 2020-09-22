Кремль отреагировал на требование Навального вернуть ему одежду

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на требование Алексея Навального вернуть ему одежду, которую с него сняли врачи в омской больнице. Его цитирует РИА Новости во вторник, 22 сентября.

«При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле считают необходимым понять, сознательно ли пытаются скрыть улики по «делу Навального», вывозя их за рубеж.

21 сентября Навальный заявил об истечении 30 суток, которые отводятся на доследственную проверку, и потребовал вернуть его вещи. По его словам, одежда является важной уликой.

Между тем российские эксперты не нашли следов яда и опасных веществ на вещах Алексея Навального, в которых он был в день госпитализации.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней его лечили в местной больнице. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite). Немецкие специалисты заявили об отравлении россиянина препаратом из группы «Новичок». 10 сентября Навальный полностью пришел в себя, затем его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).