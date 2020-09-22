ООН подсчитала погибших с начала конфликта в Донбассе мирных жителей

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3367 мирных жителей в Донбассе с начала вооруженного конфликта. Об этом заявила на брифинге глава миссии Матильда Богнер, передает РИА Новости.

Более семи тысяч человек получили травмы и ранения, подсчитали эксперты.

По словам Богнер, с 1 января по 31 июля погибли 107 гражданских лиц, из них 18 человек были убиты. Также зафиксированы 89 раненых. «Это на 10 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года», — отметила Богнер.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.