В России утвердили правила плавания в акватории Северного морского пути

Правительство России утвердило правила плавания судов в акватории Северного морского пути. Разрешения на судоходство будет выдавать Росморречфлот. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник, 22 сентября.

Согласно тексту документа, для обеспечения ледокольной проводки судов, разработки маршрутов и расстановки ледокольного флота будет создан специальный штаб морских операций. Разрешения будут выдаваться по согласованию с ним. Судна, которые не смогли получить такой документ, не смогут выходить в акваторию. Причиной для отказа может быть как несоответствие критериям допуска, так и отсутствие у заявителя копии договора на ледокольную проводку.

Кроме того, согласно правилам, капитан судна должен регулярно сообщать в штаб о перемещениях и направлять туда данные о входе и выходе из акватории.

Ранее сообщалось, что Северный флот провел учения по высадке десанта недалеко от Аляски — на тихоокеанском побережье Чукотки. До высадки арктическая группировка прошла по Берингову проливу из Северного Ледовитого океана в Тихий.