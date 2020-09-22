В Госдуме назвали разницу между выступлениями Трампа и Путина в ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал разницу между выступлениями президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Путин говорил об увеличении роли ООН в вопросах сохранения мира и глобальной безопасности. В то же время Трамп использовал трибуну ООН для голословных обвинений Китая в распространении коронавируса, а также рассуждал о вкладе США в развитие НАТО.

«Почувствуйте разницу», — написал Слуцкий.

Ранее президент России в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил о роли Устава организации как основного источника международного права. Также в ходе своего выступления Путин призвал сохранить за ядерными державами право вето в Совбезе, предложил создать «зеленые коридоры» в связи с пандемией и отказаться от санкций.