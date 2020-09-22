В РПЦ отреагировали на задержание лидера религиозной секты

В Русской православной церкви (РПЦ) отреагировали на задержание лидера религиозной секты Сергея Торопа, известного как Виссарион, словами «было ожидаемо». Попавшим под влияние секты епархия готова оказать поддержку. Об этом заявил пресс-секретарь Красноярской епархии Андрей Скворцов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Об опасности деятельности данного человека церковь и красноярская епархия в частности высказывалась практически изначально. (...) У нас в этом вопросе вызывают беспокойство люди, которые попали под его влияние и которые сейчас находятся там и, наверное, переживают», — сказал Скворцов.

Он добавил, что в епархии есть «специализированный миссионерский отдел», который оказывает помощь в таких вопросах. По его словам, в этом отделе есть даже люди с медицинским образованием.

О задержании Торопа стало известно ранее, 22 сентября. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.