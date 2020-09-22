Воробьев рассказал о ремонте подъездов

Более пяти тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года, что составляет 93 процента от плана, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИА Новости во вторник, 22 сентября.

Наряду с этим в регионе остаются грязные и безобразные подъезды, которые необходимо привести в порядок, отметил глава региона. «Каждый подъезд в Подмосковье должен быть достойным», — сказал он.

Ранее глава региона заявил, что в Подмосковье самая большая в стране программа капитального ремонта: в нее включено свыше 44 тысяч домов.

Программа капремонта подъездов реализуется в регионе с 2016 года. С тех пор было отремонтировано более 70 тысяч объектов.

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