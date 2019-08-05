Жителей Подмосковья пригласили выбрать нуждающиеся в ремонте дворы

Голосование за включение дворов в программу по комплексному благоустройству на 2020 год стартовало на подмосковном портале «Добродел». Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 5 августа.

«На благоустройство дворов в 2019 году на территории Подмосковья выделено на 1,2 миллиарда рублей», — рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

Голосование продлится до 25 августа.

В конце мая губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить программу ремонта подъездов многоквартирных домов в 2020 году. Он также напомнил главам муниципалитетов о необходимости прислушиваться к мнению местных жителей.

Подмосковье является одним из первых регионов, который организовал общественное голосование за включение дворовых территорий в план благоустройства, отмечается в сообщении. Каждый год приводится в порядок не менее 10 процентов дворовых территорий. В частности, обновляются детские площадки, парковки, а также модернизируется освещение, информационные стенды.