«Лидеров России» и участников «Территории смыслов» обучат работе тренеров

В подмосковном Солнечногорске 22 сентября стартовали очные занятия в «Школе тренеров и модераторов», где будут обучаться участники форума «Территория смыслов» и конкурса «Лидеры России». Об этом сообщает портал президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Эта новая образовательная программа реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с Клубом Эльбрус, который объединяет победителей флагманского проекта платформы «Лидеры России».

«Очные занятия в Школе продлятся до декабря 2020 года и состоят из четырех теоретических и практических модулей. В "Школу тренеров и модераторов" по результатам отбора зачислены 52 человека. По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. Выпускников, которые пройдут сертификацию, мы планируем пригласить в качестве спикеров, тренеров и модераторов на очные мероприятия президентской платформы "Россия — страна возможностей"», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Уточняется, что участникам школы расскажут, как работать с аудиторией, а также слышать и слушать собравшихся. Кроме того, их научат самопрезентации и эффективному общению.

Занятия в рамках образовательной программы проведут ведущие эксперты известных тренинговых компаний, таких как Институт тренинга «АРБ ПРО», «Тренинг — бутика», Facilitation point, Институт молодежной политики.

На базе Мастерской управления «Сенеж» проводятся образовательные программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодежи. В центре обучают лидеров общественных организаций, активистов, волонтеров, а также молодых юристов, экономистов, журналистов, социологов, педагогов и ученых.