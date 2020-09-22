Белоруссия примет участие в строительстве космодрома Восточный

Белоруссия примет участие в строительстве российского космодрома Восточный. Об этом сообщает БЕЛТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об этом на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Лукашенко подчеркнул, что белорусская строительная отрасль конкурентна как по качеству оказываемых услуг, так и по их стоимости. Он уверен, что белорусов не смогут превзойти ни японцы, ни корейцы.

«Хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а, может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве», — заявил он.

Ранее Лукашенко сообщил о планах посетить российский Дальний Восток. Белорусский лидер рассказал, что собирается найти время для поездки с детьми в следующем году. «Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», — отметил он.

Космодром Восточный строится в Амурской области. В настоящее время практически завершено строительство первой очереди объекта, предназначенного для запуска средних ракет «Союз-2». Сейчас на космодроме проводятся работы по возведению второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара». Строительство космодрома сопровождается многочисленными нарушениями и коррупционными скандалами.