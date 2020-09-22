Спецназовец из США признался в страхе перед русскими десантниками

Спецназовец из США, который в 1990-х годах побывал в Косове, признался в страхе и непонимании перед российскими десантниками. Рассказом военнослужащего поделился телеканал «Царьград».

Солдат отметил, что поначалу российских десантников всерьез не воспринимали. У них в то время было старое обмундирование и оружие. Кроме того, ВДВшники вели себя в Косове «как дома», ладили с местным населением, при этом часто устраивали драки. На жалобы американских военных они не реагировали.

В итоге солдаты из США решили проучить их сами и написали им записку, что придут разбираться. Поначалу казалось, что американцев в лагере никто не ждал. Однако, когда они подошли поближе, десантники в тельняшках без оружия выскочили на противника.

Сам автор рассказа приготовился дать отпор, но неожиданно потерял сознание. Оказалось, что его оглушили саперной лопаткой. После этого военнослужащий долго не мог понять, как русским десантникам удается воевать в одних «чертовых полосатых рубашках».