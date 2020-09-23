Женщина с украденной личностью поделилась своей историей

Пользовательница Reddit с ником nikitak поделилась своей историей о том, как обнаружила в Instagram аккаунт, владельцы которого в течение восьми лет воровали ее фотографии. Они использовали ее лицо и с помощью фотошопа соединяли его с телом другого человека.

По словам женщины, проснувшись однажды утром, она увидела множество сообщений и новых подписчиков. Выяснилось, что друзья фейка давно заподозрили неладное и решили найти профиль автора поста, чтобы рассказать ей о воровстве фотографий.

Женщина написала человеку, выдающему себя за нее, но не получила ответа. Она призналась, что понятия не имеет, кто может стоять за кражей личности. «Они также использовали снимки детей (не моих, у меня нет детей) и их отца, а затем прифотошопили туда мою голову», — отметила женщина.

На страницы фейка в Instagram и Facebook было подписано более десяти тысяч человек. Они были посвящены косметике и изобиловали множеством придуманных биографических подробностей. В частности, на страничках утверждалось, что один из детей героини погиб в аварии. При этом некоторые друзья поддельной страницы отметили, что под впечатлением от этой истории отправляли фейку аферисту деньги и подарки в качестве поддержки.

В комментариях к посту многих удивило то, что кража личности в соцсетях все еще существует. Некоторые предположили, что вор фотографий болен. «Красть чужие снимки и вести поддельную жизнь в сети почти десять лет — это точно не поведение здорового человека», — написал jimmyjrdanceparty.

В июне другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала, что ее муж тайно пользуется приложением для знакомств Tinder. Она завела фейковый аккаунт и вступила с ним в переписку, чтобы уличить его в измене. Женщина подчеркнула, что прожила с супругом 20 лет.