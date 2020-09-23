Курс доллара взлетел выше 77 рублей в ходе торгов на Московской бирже в среду, 23 сентября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Американская валюта поднялась на 1,2 процента над уровнем закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 17:22 по московскому времени доллар достиг 77,07 рубля. Американская валюта превысила отметку в 77 рублей впервые с апреля 2020 года. Евро между тем поднялся на 0,9 процента и почти достиг 90 рублей.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent в среду растет на 0,4 процента, до 41,9 доллара за баррель. Американская нефть WTI прибавила 0,05 процента и поднялась до отметки в 39,8 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.