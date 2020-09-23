Путин сравнил гиперзвуковой «Авангард» с эскимо

Президент России Владимир Путин сравнил с «эффектом эскимо» способность гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать в ходе полета сверхвысокие температуры. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я уже много раз говорил: "эффект эскимо" — летит и плавится. Температура под 2000 градусов, чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время материал"», — сказал глава государства на встрече с работниками атомной отрасли.

Ранее Путин заявлял, что создание гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» по своей значимости сопоставимо с созданием первого искусственного спутника Земли.

Ракетный комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» создан по инициативе российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова. Крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется», рассказывал Путин во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда же впервые стало известно об «Авангарде».