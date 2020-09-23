«Макдоналдс» инвестировал в экономику России 2,5 миллиарда долларов

За 30 лет «Макдоналдс» инвестировал в российскую экономику больше 2,5 миллиардов долларов. Компания входит в число крупнейших работодателей и обеспечивает свыше 100 тысяч рабочих мест на предприятиях поставщиков и в самой сети. С 1990 года рестораны «Макдоналдс» посетили более 6 миллиардов человек. Об этом говорится в исследовании о вкладе компании в экономику и социальную сферу России, проведенного экспертами Лаборатории экономико-социологических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Согласно данным исследования, «Макдоналдс» является крупнейшим предприятием сферы общественного питания России и в 2018 году занимает около 7 процентов ресторанного рынка.

В 2018 году «Макдоналдс» напрямую произвел 83,3 миллиарда добавленной стоимости, что составляет около 0,1 процента ВВП РФ в 2018 году. Эксперты НИУ ВШЭ также оценивают прямой вклад компании по добавленной стоимости за период с 2014 по 2018 год в 379 миллиардов рублей.

В 2018 году показатель локализации закупок в сфере продовольственного сырья, продуктов питания, упаковки, а также чистящих и моющих средств достиг 90 процентов. Сегодня 99 процентов продукции «Макдоналдс» в России получает от более 160 отечественных поставщиков. Эксперты ВШЭ подсчитали, что в 2018 году доля локальных поставщиков компании в прямых закупках составила 82,7 процента, в непрямых закупках — 99,8 процента.

Кроме того, «Макдоналдс» входит в число крупнейших работодателей на российском рынке и обеспечивает более 100 тысяч рабочих мест на предприятиях поставщиков. В самой сети компании, включая франшизы, на данный момент занято более 60 тысяч человек. В 2020 году компания создала уже более 2 тысяч рабочих мест, до конца года эта цифра увеличится до 5 тысяч. Во время пандемии в компании не сокращали персонал и продолжали предоставлять новые рабочие места.

На момент проведения исследования в 2019 году в России работало 733 предприятия компании в 158 городах в 59 субъектах РФ. Сегодня сеть компании насчитывает более 755 предприятий.