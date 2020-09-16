«Макдоналдс» проведет экологическую акцию #МойЭкоДень по всей России

Всероссийская экологическая акция #МойЭкоДень от «Макдоналдс», направленная на популяризацию заботы об окружающей среде и раздельного сбора мусора, пройдет в более чем 50 городах России. В каждом из них местные жители и волонтеры «Макдоналдс» выйдут на субботники и плоггинг-забеги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Инициатива реализует одно из направлений глобальной стратегии компании «Макдоналдс» по устойчивому развитию, в рамках которой компания сокращает количество неперерабатываемой упаковки и стремится направлять максимальное количество отходов на переработку. Акция #МойЭкоДень призвана привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды и дает возможность каждому сделать небольшой, но важный шаг к чистоте своего родного края, подчеркнули в пресс-службе компании.

Акция, инициированная корпоративными волонтерами «Макдоналдс» и проходит при активной поддержке администраций городов-участников и региональных Министерств природных ресурсов и экологии.

В рамках инициативы компания проводит городские субботники и плоггинг-забеги. Плоггинг — это новый и стремительно набирающий популярность вид активного отдыха, который сочетает в себе забег на определенную дистанцию и сбор мусора. На забег участникам отводится около часа, за это время необходимо собрать максимально возможное количество мусора. При этом участникам рекомендуется не трогать тяжелые и острые предметы и соблюдать меры безопасности. Всем участникам мероприятий «Макдоналдс» предоставляет бесплатные обеды и купоны на кофе, а победители соревнований получают специальные призы.

26 и 28 сентября 2020 года плоггинг-забеги пройдут в Москве в Измайловском парке и Санкт-Петербурге и на Петровской Аллее в Приморском районе. В столице мероприятие поддержит «Мосприрода».

«Забота об окружающей среде и активное участие в жизни общества во всех городах, где работают наши предприятия, лежат в основе устойчивого развития бизнеса "Макдоналдс". В России наши приоритеты в области экологической повестки поддерживают задачи национального проекта "Экология" и обозначенные президентом цели по формированию и укреплению экологической культуры в обществе. Мы видим большой потенциал для продвижения культуры осознанного потребления, в том числе раздельного сбора отходов. Поэтому наши волонтеры по всей стране проводят экологические забеги, субботники и открытые уроки. Мы надеемся, что, объединив усилия с региональными органами власти и нашими посетителями, вместе мы сможем сделать наши города чище и научиться жить в гармонии с природой», — рассказала старший директор по обеспечению и гарантии качества и устойчивому развитию «Макдоналдс» в России Ирина Коршунова.

Все мероприятия проходят с ограниченным количеством участников и с предоставлением всех необходимых средств защиты.

В России «Макдоналдс» ежегодно направляет на переработку не менее 1500 тонн картона и 4500 тонн фритюрного масла, причем более 75 процентов отработанного масла передается на переработку в биодизельное топливо. Во всей сети внедрены программы по энерго- и ресурсосбережению: установлены бесконтактные сенсорные краны для мытья рук, холодильные установки, не использующие гидрофторуглероды. В этом году компания запустила корпоративную волонтерскую программу и кроме экологических волонтерских акций планирует провести во всех регионах своего присутствия открытые эко-уроки для школьников и другие активности, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов.

В 2019 году «Макдоналдс» первым в индустрии общественного питания запустил пилотный проект по раздельному сбору и дальнейшей переработке отходов, в том числе бумажных стаканчиков с тонким слоем полиэтиленового покрытия внутри, которые ранее считались неперерабатываемыми.