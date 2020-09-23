В Хабаровске оцифруют древнее руководство по литью пушек

Дальневосточная государственная научная библиотека в Хабаровске к концу 2020 года оцифрует 52 книжных памятника, в том числе книгу 1804 года «Искусство лить пушки». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Оцифрованные версии старинных книг будут размещены на портале Национальной электронной библиотеки. В перечень изданий попали экземпляры XVIII-го и первой трети XIX века, в том числе «Критические разыскания о древних русских монетах» 1807 года, «Краткое руководство к математической географии и к познанию небеснаго шара» 1816 года, «О происхождении Руси» 1825 года и «История о Александре Великом царе Македонском» 1809 года.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Культура», деньги на оцифровку выделяются из федерального бюджета.

В нацпроект включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.