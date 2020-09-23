Российский танцор снялся в рекламе туши для ресниц в сапогах на каблуках

Российский танцор, участник пятого сезона шоу «Танцы» на ТНТ Александр Перцев снялся в рекламе туши для ресниц Cabaret Premiere французского бренда Vivienne Sabo. Ролик появился на YouTube-канале производителя косметики.

В опубликованном видео девушка приводит молодого человека на знакомство с родителями. На кадрах видно, что атмосфера за столом царит напряженная и все члены семьи сидят молча. Однако после того, как отец узнает, что возлюбленный его дочери — танцор, он просит исполнить для них танец.

Затем молодой человек красит ресницы тушью и начинает танцевать перед семьей в стиле Vogue под песню Cabaret, которую исполнил комик Александр Гудков. На Перцеве — лакированные сапоги на каблуках, кроп-топ в полоску, кожаные брюки, а также аксессуар в виде розового цветка и крупное блестящее колье. После окончания танцевального номера отец жмет руку актеру.

Реклама продукта снята в стиле музыкального клипа. Автором ролика выступили агентство Socialist и креативная команда шоу «Чикен Карри». Режиссером стал Роман Ким, а музыку для видео написали композиторы группы Cream Soda Дмитрий Нова и Илья Гадаев.

В июле профессор МГУ, в прошлом телеведущий Николай Дроздов и комик Александр Гудков приняли участие в съемке для российской версии журнала Vogue. Они стали героями нового спецпроекта журнала, который посвящен экологичной коллекции модного дома Gucci Off the grid. Герои клипа запечатлены на видео в одежде из описанной линейки.