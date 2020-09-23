Мужчина смотрел старый телевизор и лишил интернета целую деревню

В британской деревне Аберхосан (Уэльс) в течение 18 месяцев пропадал интернет. Причиной послужил старый телевизор, который создавал помехи и глушил вайфай. Об этом пишет The Sun.

Инженеры компании Openreach, которая является местным провайдером, не понимали, что происходит. Каждый день ровно в семь утра около 400 жителей Аберхосана лишались интернета. Подобное продолжалось полтора года.

Притом формально с сетью все было в порядке. Специалисты даже на всякий случай поменяли кабель, который шел в деревню, но и это не помогло. В результате поиски привели в дом к пожилому мужчине, проживающему в Аберхосане.

Выяснилось, что пенсионер каждое утро смотрел старый телевизор, который излучал одиночный импульсный шум высокого уровня (SHINE). Он создает помехи для работы других устройств. Владелец электроприбора расстроился, что мешал работе интернета, и согласился больше не пользоваться таким телевизором. Компания посоветовала жителям деревни проверить сертификаты на их электроустройства во избежание подобных ситуаций.

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