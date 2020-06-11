Женщина пошла на хитрость и заполучила ставший популярным в интернете дом

Жительнице Великобритании Салли Дикин (Sally Deakin) удалось купить дом своей мечты, подсунув письмо с соответствующей просьбой под дверь владельцам. О своем смелом поступке она рассказала в интервью Daily Mail.

Заинтересовавшая женщину недвижимость находится в городе Донкастер. Дом не был выставлен на продажу, и Дикин решила пойти на хитрость — написала письмо его хозяевам. Она рассказала о своем желании приобрести жилье, если его когда-нибудь захотят продать. Спустя некоторое время владельцы дали положительный ответ, и англичанка заполучила коттедж за 189 тысяч фунтов стерлингов (16,5 миллиона рублей).

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Помимо работы в социальной сфере, Дикин увлекается дизайном интерьера. Благодаря творческому порыву и оригинальным идеям, она сумела основательно преобразить дом. Своими успехами женщина регулярно делится в интернете, на личной странице в Instagram, набирающей все большую популярность.

Дикин сообщила, что ремонт дома с пятью спальнями и подвалом обошелся в 13 тысяч фунтов (1,1 миллиона рублей). Она тщательно подбирала декор для каждой комнаты, стараясь сделать его максимально оригинальным. Например, серые оттенки ванной комнаты освежают изображения розовых фламинго на стене. По словам хозяйки, недвижимость теперь оценивают в 220 тысяч фунтов (19,3 миллиона рублей).

Еще одним хитом интернета стал дом в США, дизайн которого придумали в запое. Столовая в особняке оформлена в стиле космического корабля, а одна из спален декорирована под райский тропический остров и имеет песок вместо пола.

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