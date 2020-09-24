Феномен мурмурации на Кубани попал на видео

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Россиянка заметила масштабную мурмурацию в Краснодарском крае. Произошедшее попало на видео, соответствующим роликом очевидица поделилась на странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах видно, как массовое скопление птиц поднимается в воздух с поля и выполняет полет по особой траектории. «Очень красиво», — заключила автор видеозаписи.

В подписи к посту девушка пояснила, что феномен «чудесатого явления» — в огромной стае птиц, которая исполняет скоординированный полет, принимая в небе причудливые формы с четким контуром.

Пользователи сети оценили публикацию в комментариях. «Какая красота!», «Вау! Какое необычное явление! Не знала о таком», «Очень интересно, сколько загадок в природе», «Вот это да», — писали они.