Зеленский обозначил угрозу единству ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский экспортный газопровод «Северный поток-2» может создать угрозу для единства Европейского союза (ЕС). Об этом пишет ТАСС.

По его словам, на переговорах с президентом Словакии Зузаной Чапутовой они обсуждали энергетическую безопасность. «Говорилось о "Северном потоке-2", который может создать угрозу для единства Европы», — обозначил проблему Зеленский.

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Он добавил, что реверсные поставки голубого топлива Украине из Словакии способствовали энергетической безопасности Европы.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года Соединенные Штаты захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.

Позднее американский государственный секретарь Майк Помпео сообщил, что США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода. По его словам, он создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине.